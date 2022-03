Il presidente del Torino Urbano Cairo spaventa le pretendenti al forte difensore centrale.

L’Inter ha le idee chiare per il mercato estivo e in difesa ha scelto Bremer. Il colosso del Torino partirà quest’estate per coronare il suo sogno di giocare in una big. Ma quanto costa il calciatore che ha annullato Dusan Vlahovic nell’ultimo derby di Torino? Ecco le cifre dell’operazione.

Secondo Tuttosport, il presidente granata Urbano Cairo chiederà all’Inter almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. Una cifra idonea viste le qualità e le prestazioni di Bremer, tra i difensori più efficaci della nostra Serie A. Un investimento importante per puntellare un reparto che dovrà fare a meno di Stefan de Vrij.

