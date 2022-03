Il difensore lascerà la Bundesliga ma non sarà un nuovo rinforzo per l’Inter: il retroscena.

Nel casting per la difesa dell’Inter c’era stato per qualche giorno anche il nome di Matthias Ginter. Ora, come riporta Calciomercato.com, questa opzione sta per cadere nel vuoto. L’Inter è andata su altri e obiettivi e la richiesta del calciatore tedesco ha ulteriormente allontanato le parti.

Il difensore cercherà ora altri lidi e le pretendenti non mancheranno di certo. Ginter è un protagonista della nazionale tedesca e su di lui ci sono diversi club europei. I nerazzurri punteranno molto probabilmente sul profilo di Bremer del Torino per sostituire il partente Stefan de Vrij. Prima però bisogna concludere al meglio (possibilmente con un trofeo) la stagione corrente.

