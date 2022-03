Il portiere dell’Ajax Andre Onana conferma la voglia di cambiare aria a fine stagione dopo la scadenza del suo contratto.

L’estremo difensore Andre Onana all’emittente olandese NOS ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo futuro. “Ho sempre dato il massimo per questo club, quindi penso che fosse importante per me cercare una nuova sfida. Penso che fosse un mio diritto firmare o meno il rinnovo del contratto”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Alla fine, la vita è fare delle scelte. Penso di aver fatto un ottimo lavoro per questo club già da tanti anni. Il mio tempo all’Ajax era finito“. Il portiere camerunese sarà sicuramente da luglio un giocatore dell’Inter dato che ha già sostenuto diverse settimane fa le visite mediche per il club milanese; arriverà a parametro zero.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG