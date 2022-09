Grande successo per il Milan U13 che conquista la Zanutta Cup: battuta in finale la Liventina per 1-0

Domenica di successo per il Milan U13 di Lorenzo Mondini che conquista la Zanutta Cup.

La giovane formazione rossonera ha ottenuto cinque vittorie consecutive nel corso del torneo, superando in semifinale la Triestina per 3-1 ed in finale la Liventina per 1-0.

