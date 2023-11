Il Milan Under 16 continua a stupire: confermata la vetta della classifica. Il tabellino del match e i prossimi impegni

Una vittoria preziosa a Bergamo, 2-1 grazie alle reti di Pisati e Pandolfi, e testa della graduatoria condivisa con l’Inter. Dopo 8 giornate di campionato, il Milan Under 16 rossonera è in cima alla classifica con 21 punti e continua a viaggiare a ritmi elevati in un campionato altamente competitivo.

Dopo la sconfitta casalinga dell’1 ottobre contro il Como, i giovani rossoneri hanno cambiato marcia e inanellato sei vittorie in sei partite, le prime quattro con ampio margine (5-0, 4-0, 6-2 e 5-0), poi due di misura contro Lecco e Atalanta. Con 28 gol fatti e 7 subiti, la nostra squadra ha il secondo miglior attacco (un gol meno dell’Inter) e la miglior difesa del campionato.

Da qui alla fine del 2023, ci sono altri quattro impegni da affrontare per Mister Baldo e i suoi ragazzi: Brescia e Cagliari in casa al PUMA House of Football, Verona e Cittadella in trasferta, prima di aprire il nuovo anno – e contestualmente chiudere il girone di andata – il sette gennaio affrontando l’Inter nel Derby, uno scontro diretto di alta classifica.

Quattro partite per mantenere questo ritmo da record e consolidare il proprio posizionamento in classifica, sia in ottica scontro diretto, ma soprattutto per chiudere con fiducia il 2023. La strada verso i playoff e la fase decisiva della stagione è ancora lunga, ma i rossoneri possono sedersi al tavolo delle più forti del campionato e pensare in grande.

