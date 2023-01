Amelie Oudea-Castera, Ministro dello Sport francese, ha parlato delle frasi del presidente della Federcalcio francese su Zidane

Amelie Oudea-Castera, Ministro dello Sport francese, ha parlato delle frasi del presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, su Zidane. Ecco le dichiarazioni a RMC Sport.

PAROLE – «Abbiamo visto che le sue affermazioni hanno suscitato scalpore al pari di quello che è Zidane. È anche commisurato a una forma di stanchezza, per non dire esasperazione, rispetto alle parole che non abbiamo più voglia di sentire e atteggiamenti che non vogliamo più vedere. Le Graet non è all’altezza di ciò che merita questa grande Federazione e questo grande sport con due milioni di licenziatari. Il Presidente della Repubblica è davvero deluso e davvero ferito quando vengono fatte tali osservazioni su una leggenda dello sport francese e mondiale».

