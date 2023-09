Il Monza è entrato ufficialmente nell’ECA. Ecco il comunicato del club brianzolo: «Una storica partecipazione»

Il Monza è entrato ufficialmente nell’ECA. Ecco il comunicato del club brianzolo.

COMUNICATO – AC Monza entra a far parte dell’European Club Association – ECA, l’organismo di rappresentanza dei Club di calcio professionistici europei, in veste di Networking Club. Una storica partecipazione per il Club biancorosso, che oggi e domani presenzia ai lavori della 30’ Assemblea Generale dell’ECA, in corso a Berlino. A rappresentare il Monza l’Avvocato Francesco De Martino.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG