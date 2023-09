Il dirigente Walter Sabatini è tornato sul voltafaccia del belga.

Walter Sabatini ha ammesso a TVPlay di vedere l’Inter come la grande favorita per lo Scudetto; ecco le sue considerazioni. “Quella di Lukaku è una cosa sgradevole, i dirigenti devono osservare dei principi etici come i calciatori”.

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

“C’era una squadra che gli ha dato fiducia e lo ha reso felice con la gestione Conte e che poi lo ha protetto quando ha giocato davvero male, l’Inter ha sempre avuto un atteggiamento encomiabile nei suoi confronti. Il suo tentativo di fuga mi ha scandalizzato, è una questione etica. Scudetto? L’Inter in questo momento è la squadra più forte, ha una profondità della rosa impressionante. In questo momento Lautaro Martinez ogni cosa che fa diventa oro”.

L’articolo Sabatini: “Quella di Lukaku è una cosa sgradevole, mi ha scandalizzato, tutto quello che tocca Lautaro diventa oro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG