Il Napoli prepara un’offerta per Giacomo Raspadori del Sassuolo ma il club neroverde non vorrebbe cedere il giovane attaccante dopo aver già venduto pochi giorni fa Gianluca Scamacca al West Ham per 36 milioni più bonus.

Raspadori secondo Sky Sport vorrebbe giocare nel club campano: gli azzurri potrebbero offrire 30 milioni di euro instillando dubbi sul da farsi a Carnevali e compagnia. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi entro l’estate prossima va scelta la strategia da adottare: venderlo o rinnovo. Prima però di far partire la proposta ufficiale, il Napoli deve cedere Petagna, che piace tanto al Monza; nel frattempo è fatta per Kim Min-jae.

