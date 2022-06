Ci sono nubi attorno a Kalidou Koulibaly, azzurri e difensore non riescono a trovare la quadra per il rinnovo.

Si chiama Leo Skiri Ostigard il primo obiettivo di mercato per la difesa del Napoli in vista della prossima stagione. In attesa di capire il futuro di Kalidou Koulibaly gli azzurri si portano avanti, al momento infatti c’è molta incertezza attorno al capitano e non si esclude una sua cessione.

Il colosso norvegese ha giocato al Genoa in questi ultimi mesi e si è messo in luce nonostante la retrocessione ma è di proprietà del club inglese del Brighton che non lo considera parte del progetto. Tuttavia la prima offerta dei partenopei di 3 milioni di euro ed è ritenuta troppo bassa; lo riporta il Mundo Deportivo. Ciò nonostante il Napoli resta molto fiducioso per la riuscita dell’affare; riguardo il senegalese c’è distanza sul rinnovo e l’interesse del Barcellona.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG