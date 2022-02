Alvaro Morata sembra aver trovato una collocazione a lui più congeniale dopo l’arrivo di Vlahovic.

Per tutto il mercato di gennaio Alvaro Morata è sembrato in uscita dalla Juventus, destinato soprattutto al Barcellona che però non ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid che detiene il suo cartellino. A giugno scadrà il prestito biennale e quindi lo spagnolo probabilmente non sarà più della Juventus.

Dusan Vlahovic

I bianconeri non sembravano minimamente intenzionati ad esercitare il riscatto dal valore di 35 milioni, specie dopo averne spesi 70 per Dusan Vlahovic. Tuttavia l’ex Real Madrid con un’altra prima punta a fianco rende molto meglio, almeno questo sembrano dimostrare queste ultime partite. Quindi, contro ogni aspettativa secondo Tuttosport, la Juventus starebbe pensando di intavolare una trattativa per convincere l’Atletico Madrid ad abbassare la cifra del riscatto.

