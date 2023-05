Bologna Juve, un’altra partita in cui i bianconeri sono stati svegliati dalla vivacità di Iling-Junior – IL PERSONAGGIO

In tanti si erano chiesti che fine avesse fatto dopo che, per qualche tempo, se ne erano perse le tracce sui campi di calcio, almeno a livello di prima squadra. Poi, in poco più di mezz’ora, Samuel Iling-Junior ha dato l’ennesima scossa alla Juventus, dettata da quella sana giovinezza che, unita alla voglia di rischiare la giocata, ha poi portato al pareggio di Milik. Ancora una volta è stato l’inglese a suonare la carica dopo che Kostic, spento per quell’ora di gioco in cui è stato in campo, gli ha lasciato spazio. Qualcuno ha segnalato un errore da matita blu sotto porta, ma ciò che sarebbe più opportuno sottolineare è la voglia del ragazzo di tentare, di rischiare e magari anche sbagliare ma poi subito ritentare, nel tentativo di saltare l’uomo e dare superiorità numerica, cosa che ormai in rosa quasi nessuno riesce a fare.

«Per me non è questione di età. Sì sono giovane, posso imparare, ma faccio vedere quello che posso fare. Il mio ingresso in campo è stato positivo, è stato un passo in avanti. Penso solo ad imparare le cose che ho sbagliato e ad andare avanti»». Parole importanti dello stesso esterno ex Chelsea, che non si monta la testa nonostante, ad ogni suo ingresso, corrisponda praticamente una svolta per la Juve. Accadde anche a Lisbona, quando non fu sufficiente lui a portare a casa punti, ma due dei tre gol della disfatta con il Benfica sono arrivati proprio dai suoi piedi. Nella stessa gara d’esordio in Champions. Un altro segno di come, nonostante la giovane età, Samuel non soffra certi palcoscenici, nonostante anche una stagione travagliata in cui i bianconeri prendono mazzate dentro e fuori dal campo. Adesso, però, sta ad Allegri lasciargli ancor più spazio, considerando anche come sulle fasce stiano boccheggiando da ormai diverse gare.

