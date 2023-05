Guardalà: «Di Maria non ha stretto i denti, c’è nervosismo e la situazione è peggiorata». Le parole del giornalista dopo Bologna

Guardalà a Sky Sport 24 ha parlato di Di Maria e della situazione della Juve dopo la partita pareggiata col Bologna.

DI MARIA – «Se fosse stata la semifinale di Europa League sarebbe partito. Sapeva che non sarebbe stato titolare, ha preso bottarella alla caviglia e ha detto di non farcela. Diciamo che non ha stretto i denti».

NERVOSISMO – «Nervosismo c’è, l’abbiamo visto in conferenza stampa con Allegri, con Di Maria che non parte, nella rabbia delle sostituzioni e in tante piccole cose. Lo stress del periodo -15 ha influito, i risultati che non arrivano anche e il clima di incertezza non aiuta. La situazione è paradossalmente peggiorata dopo la restituzione dei 15 punti».

