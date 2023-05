Moviola Bologna-Juve, Corriere dello Sport choc: «Rigore chiaro su Orsolini, Alex Sandro metta su più muscoli». Così il quotidiano sull’episodio

Il Corriere dello Sport questa mattina commenta così quanto accaduto in occasione del rigore per fallo di Danilo su Orsolini in Bologna-Juve.

LA MOVIOLA – Monitor non funzionante, ma non è un problema: il protocollo IFAB consente al VAR di descrivere all’arbitro ciò che viene visualizzato nei replay, ma non di suggerire la decisione da prendere (la prende l’arbitro sulla sua percezione e sulle informazioni ricevute a voce dal VAR, accadde a La Penna in Spal-Juve e a Del Cerro Grande in Schalke 04-City, epoca pre-Covid). Sul rigore al Bologna (Danilo colpisce il ginocchio sinistro di Orsolini), due situazioni: ma se sulla prima (leggera leggera la spinta di Orsolini su Alex Sandro, che evidentemente deve fare… muscoli, visto quanto successo anche con Milinkovic-Savic nel match contro la Lazio) conta la sua percezione, sulla seconda non vede un rigore definito «chiaro».

