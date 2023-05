Allegri a JTV: «Non abbiamo mai deluso come atteggiamento. Volevo far giocare Iling titolare». Le parole del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri ha parlato così dopo Bologna-Juve a Juventus TV.

Le sue parole: «Una settimana fa l’avremmo persa sicuramente, dispiace perché abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo fatto un grande primo tempo. Dobbiamo continuare su questa strada. In questi momenti bisogna reagire, solo noi possiamo invertire la rotta. Abbiamo fatto un punto guadagnandolo sulla Lazio e siamo ancora terzi in classifica. Dobbiamo assolutamente battere il Lecce. Iling? C’è stato un momento iniziale che ha fatto bene come gli altri ragazzi. Poi si è fatto male e non riusciva più a recuperate. Ultimamente l’ho visto bene in allenamento e infatti oggi avevo il dubbio se far giocare lui o Kostic che però nel primo tempo ha fatto veramente una buona partita. Ai ragazzi non c’è da rimproverare niente, bisogna crescere perché le due palle importanti sono capitate a due ragazzi che volevano spaccare tutto. Nel primo tempo dovevamo fare gol, ma la squadra non ha mai deluso dal piano dell’atteggiamento che è sempre stato positivo. Non scordiamoci che venivamo da una settimana tra pareggio con l’Inter nel recupero e sconfitta col Napoli nel recupero. Si può accusare anche un pochino questa situazione e l’abbiamo accusata nei primi minuti di Milano».

The post Allegri a JTV: «Non abbiamo mai deluso come atteggiamento. Volevo far giocare Iling titolare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG