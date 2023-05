Iling a JTV: «Se Allegri mi mette dentro io posso aiutare». Le dichiarazioni dell’esterno inglese dopo la gara col Bologna

Iling Junior ha parlato a Juventus TV dopo Bologna-Juve.

Le sue parole: «Sono contento perché era da un po’ che non giocavo, contento di aiutare la squadra. In allenamento mi aiutano tutti, compagni e allenatori. So che devo migliorar sul primo controllo. Il passato è il passato, bisogna pensare a cosa fare domani. Questa è una prestazione importante, abbiamo avute tante occasione. Se il mister mi mette dentro in altre partite posso aiutare».

The post Iling a JTV: «Se Allegri mi mette dentro io posso aiutare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG