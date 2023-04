E’ Juan Cuadrado il protagonista di Juve Inter: tra la premiazione pre partita, il gol dell’1-0 e la rissa nel finale con il rosso

E’ Juan Cuadrado il protagonista, da parte juventina, del pareggio nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Una serata, quella del colombiano, che era cominciata con la premiazione da parte di Scanavino per aver raggiunto le 300 presenze in gare ufficiali con la maglia bianconera, coronate da una speciale maglia (che finirà nel J Museum) e una targa che sottolineano ancora di più l’importanza che l’esterno riveste per la Vecchia Signora. Importanza che si è poi vista anche nel gol dell’1-0, quello che ha illuso la Juventus di poter portare a casa la terza gara su tre giocata contro i nerazzurri, che hanno poi pareggiato nel finale per la sciocchezza di Bremer, con Lukaku che ha scatenato il parapiglia finale al quale si è unito anche lo stesso ex Fiorentina.

La provocazione palese del belga ha fatto infuriare Juan, che inizialmente se l’è cavata soltanto con un’ammonizione (che comunque bastava per fargli saltare il ritorno a San Siro), salvo poi scatenarsi dopo il triplice fischio dopo una discussione accesa con Handanovic. Rosso per il numero 11 juventino, letteralmente fuori di sé anche nel rivolgersi verso l’arbitro Massa, reo di averlo sanzionato troppo pesantemente. Ma se in qualche modo il finale di può giusitificare con le parole di Danilo: «Gli animi sono esaltati per la rivalità. E’ una cosa normale, poi chiaro che il rispetto debba stare sopra tutto ma in questi tipi di eventi capita», ciò che risalta è una statistica: 4 gol totali ai nerazzurri, di cui 3 degli ultimi 7 messi a segno nei match casalinghi portano la firma del Panita. Che vuoi o non vuoi, nel derby d’Italia, è sempre protagonista, sia nel bene che nel male.

