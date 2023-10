Dal 22 ottobre 2016 al 22 ottobre 2023: Manuel Locatelli decide sempre Milan Juve con un suo gol. Ma ora per i bianconeri

Nel calcio le cose non succedono mai per caso e il gol di Manuel Locatelli in Milan-Juve ne è la migliore delle conferme. Per spiegare al meglio questa coincidenza bisogna fare un salto indietro di 7 anni, all’ormai lontano 22 ottobre del 2016 quando a San Siro, i bianconeri guidati anche allora da Allegri, dovettero cedere il passo alla squadra di Montella, capace di battere una corazzata che a fine stagione avrebbe sfiorato il Triplete, grazie al gol di un giovane centrocampista che si affacciava al grande calcio. Ai tempi fu sicuramente una rete più bella quella che mise a segno Locatelli, fulminando Buffon per una prima volta da sogno. Quello che non è cambiato, però, è la reazione del ragazzo a fine partita.

Ormai punto fermo dell’undici titolare juventino, il classe 1998 ha sfogato con le lacrime dopo il triplice fischio tutta la frustrazione accumulata negli ultimi mesi, quando è stato uno dei più beccati dalle critiche degli addetti ai lavori e a volte anche del suo stesso pubblico. Non segnava dal gennaio 2022 in quel pazzo 4-3 in rimonta in casa della Roma, ma la dedica di Locatelli non è a sè stesso per essere tornato nel tabellino dei marcatori, bensì a quei compagni che ad oggi non possono dare il loro aiuto alla causa. Il pensiero va subito a capitan Danilo, infortunato e indisponibile ancora per qualche tempo, ma soprattutto a quel Fagioli caduto in quella terribile malattia chiamata ludopatia. Parole da amico e leader quelle per il giovane compagno che ora dovrà stare fermo ben sette mesi. Ma, in attesa del suo benedetto rientro, la certezza a centrocampo è quel numero 5 che ora non vuole fermarsi sicuramente qui. Perchè da subito la testa dovrà andare alle prossime gare, con un obiettivo ben chiaro da raggiungere: la zona Champions. E poi, a marzo, si vedrà…

The post IL PERSONAGGIO – Locatelli, il gol e le lacrime come sette anni fa. Ma stavolta con la maglia giusta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG