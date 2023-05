Paredes e Vlahovic sono i protagonisti della vittoria della Juve sul Lecce. Proprio loro, tra i più criticati dell’ultimo periodo

Dopo un mese dall’ultima volta, la Juventus è finalmente tornata al successo in campionato, conquistando tre punti fondamentali per la corsa Champions contro il Lecce. A guidare il successo dei bianconeri sono stati proprio due degli uomini maggiormente criticati nell’ultimo periodo, per un motivo o per un altro: Leandro Paredes e Dusan Vlahovic. Per l’argentino si tratta della prima marcatura con la Signora, arrivata con una splendida punizione che ha zittito i mugugni dopo un inizio gara con qualche errore di troppo. Da lì in poi il centrocampista ha alzato i giri, con una prestazione di buon livello che non ha fatto rimpiangere la scelta di Allegri di lanciarlo dall’inizio. L’ex PSG ha poi parlato chiaro nel post-partita, affermando di voler rimanere a Torino. Probabilmente non basterà per guadagnarsi la conferma, ma anche il suo apporto sarà fondamentale in questo finale di stagione.

Chi invece potrebbe rimanere, mercato permettendo, è quel Dusan Vlahovic che dopo 11 partite a secco si è finalmente tolto un peso, tornando a gonfiare la rete come suo solito. Una girata meravigliosa quella del serbo su cross di Kostic, che è però solamente la ciliegina sulla torta su una partita finalmente di grande sacrificio. Il numero 9 ha lottato come un leone contro la difesa avversaria, mettendola a più riprese in difficoltà e dando più di una risposta positiva dopo un periodo decisamente no a livello personale. Basta questo alla Juve per prendersi la Champions? Decisamente no se si contano tutte le occasioni sprecate nel secondo tempo, ma sicuramente ci sono anche diverse indicazioni positive da dover seguire. Sapendo che contro l’Atalanta, domenica prossima, si giocherà molto del futuro di questa squadra, anche in vista della prossima annata.

The post IL PERSONAGGIO – Paredes e Vlahovic, due calci alla crisi. Ma per il futuro… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG