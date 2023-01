Emilio Daher, presidente del Guaranì, ha svelato le cifre del nuovo portiere del Milan, Devis Vazquez. Le dichiarazioni

Emilio Daher, presidente del Guaranì, ha svelato a Radio ABC Cardinal le cifre del nuovo portiere del Milan, Devis Vazquez.

PAROLE – «I rossoneri hanno pagato 500mila dollari per Devis Vázquez. Sarebbero 250mila dollari per noi e il resto per il giocatore».

L’articolo Il presidente del Guaranì: «Il Milan ha pagato Devis Vazquez 500mila dollari» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG