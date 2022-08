Il centrocampista spagnolo ha accettato l’offerta del club francese ora la alla passa alle due società.

Fabian Ruiz è in uscita dal Napoli e vicino al Paris Saint Germain: lo spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e nessuna intenzione di rinnovarlo alle cifre offerte dalla sua squadra attuale.

stadio Diego Armando Maradona

Il club francese gli ha offerto un quadriennale a 5 milioni a stagione che è stato accettato dal centrocampista; lo riporta L’Equipe. Fabian Ruiz ha atteso offerte dalla Spagna ma queste non sono arrivate. Tra le due squadre non c’è ancora l’accordo: il Napoli chiede 30 milioni mentre il PSG ne offre 5 in meno in totale. La trattativa prosegue con fiducia e potrebbe coinvolgere anche Keylor Navas che piace agli azzurri.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG