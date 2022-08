Il club neroverde sta per perfezionare anche la seconda cessione in attacco e ora sembra pronto a reinvestire parte dei guadagni.

Il Sassuolo ha ceduto Gianluca Scamacca al West Ham e sembra vicino a concludere anche la vendita al Napoli di Giacomo Raspadori. L’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali si è portato avanti bloccando Andrea Pinamonti dell’Inter.

Andrea Pinamonti

Non appena si troverà l’accordo con gli azzurri, il Sassuolo verserà 20 milioni ai nerazzurri per l’attaccante che l’anno scorso si è messo in luce ad Empoli segnando 13 goal in campionato. L’Inter dalla prossima stagione avrà la possibilità di riacquistarlo perché Pinamonti per ora non rientra nel progetto, più avanti e con uno Dzeko in meno, chissà.

