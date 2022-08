Il club catalano ha numerosi problemi economici e potrebbe essere costretta a cedere l’olandese.

Tiene banco la questione Frenkie De Jong al Barcellona: dato in partenza praticamente ogni settimana, l’olandese è ancora in Spagna e sembra destinato a restarci. Il club gli ha proposto un rinnovo con ingaggio al ribasso ma lui ed i suoi agenti non sembrerebbero voler fare passi verso la società.

Pallone Champions League

I catalani allora, secondo The Athletic, sarebbero addirittura pronti a ricorrere ad azioni legali: i dirigenti del Barcellona sostengono che il contratto firmato con la precedente gestione societaria e tuttora in essere sia illegale. In tutto ciò ci sono anche dei contenziosi con stipendi arretrati non ancora versati al giocatore: l’olandese si sta impuntando e sta rifiutando tutte le offerte provenienti dalle altre squadre. La situazione è in divenire.

