Il club parigino si è arreso alla volontà di Zinedine Zidane e ora tratta l’allenatore del Nizza; i francesi restano vigili su Milan Skriniar.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo account Twitter aggiorna due situazioni riguardanti il Paris Saint Germain. “Il Paris Saint-Germain è fiducioso di risolvere la situazione di Galtier con l’OGC Nice questa settimana, mentre c’è pieno accordo con l’allenatore francese sul contratto”.

Mg Roma 17/02/2016 – Champions League / Roma-Real Madrid / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Zinedine Zidane

“È “questione di dettagli“. Il PSG negozierà anche con l’Inter per Milan Skriniar come obiettivo chiave in questa settimana”. È sfumato l’arrivo di Zinedine Zidane in panchina dunque, il francese vuole allenare la sua nazionale; per quanto riguarda Skriniar, nelle ultime ore il Chelsea potrebbe rovinare i piani di Campos e Al-Khelaifi.

