In arrivo il nuovo terzino sinistro per la Juventus, Cambiaso arriverà dal Genoa con una contropartita con Dragusin.

Praticamente fatta per il nuovo terzino sinistro dalla Juventus, Andrea Cambiaso arriverà dal Genoa per circa 4 milioni di euro più il cartellino di Dragusin. Il calciatore classe 2000 ha collezionato 26 presenze condite da una rete e quattro assist nello scorso campionato di Serie A con la maglia del grifone.

Ovviamente farà spazio al nuovo terzino sinistro, la cessione di Luca Pellegrini che andrà in Premier League per circa dieci milione di euro + bonus in Premier League. Le trattative dovrebbero andare in porto nel corso di questa settimana. Cambiaso firmerà un contratto quadriennale a circa un milione di euro. Sarà tentata anche la cessione di Alex Sandro che andrà in scadenza di contratto quest’anno. Ma il brasiliano non trova accordi e quindi dovrebbe rimanere fino a fine contratto per poi liberarsi a parametro zero.

