L’argentino del PSG è una delle possibilità per arrivare ad un regista per la Juventus, ma la prima offerta per Paredes è rifiutata.

La Juventus vuole il suo nuovo regista, Paredes è uno dei prescelti per arrivare al tanto centrocampista centrale desiderato da Allegri. Il Paris Saint Germain ha però rifiutato la prima offerta di 13 milioni di euro + 2 bonus. La richiesta della squadra parigina è sensibilmente più alta circa 25 milioni di euro che potrebbero essere raggiunti però anche con i bonus.

Verrà valutata anche la situazione in casa bianconera. Serve prima di comprare a centrocampo la doppia cessione targata Arthur e Rabiot. Il brasiliano può solo partire attraverso uno scambio o in prestito diritto o obbligo, interessa alla Roma. Mentre Rabiot può entrare nei discorsi con il Chelsea e anche con quelli del Manchester United. Inoltre durante la tournée americana verranno testati Fagioli e Rovella in rientro dai prestiti rispettivamente della Cremonese e Genoa.

