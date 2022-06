La Juventus vuole comunque un difensore in caso resti De Ligt, uno dei nomi è Manuel Akanji. Ecco la situazione.

Manuel Akanji il difensore svizzero del Borussia Dortmund è uno dei pretendenti al prossimo posto di centrale difensivo nella Juventus. Attenzione lo svizzero di ventisei anni non arriverebbe di certo al posto del centrale olandese al momento bianconero De Ligt, ma potrebbe essere una di quelle operazioni che come Zakaria ti fanno prendere un giocatore di assoluto valore da inserire nel reparto, in questo caso difensivo.

La richiesta della squadra tedesca per il giocatore è di 25 milioni di euro. Ma la Juventus spera che con i bonus di poter chiudere su una cifra vicina ai 15 milioni di euro. C’è da trattare ma non è detta l’ultima parola. Inoltre il giocatore va in scadenza di contratto nel 2023 rischia quindi di andarsene tranquillamente a parametro 0 tra un anno.

