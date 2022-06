L’operatore di calcio mercato Luca Marchetti è intervenuto così su Sky parlando del centrocampista centrale portoghese in chiave Milan.

Parla a Sky, l’operatore di mercato Luca Marchetti, così in chiave Milan: “Abbiamo una brutta notizia da dare ai tifosi del Milan, trova conferme anche da parte nostra l’indiscrezione lanciata da Le Parisien per quanto riguarda la trattativa tra Renato Sanches e PSG. Le Parisien riporta che il PSG è pronto a fare un’offerta e che quindi Renato Sanches preferisce a questo punto andare a Parigi piuttosto che al Milan.“

Gazidis Massara Maldini

Conclude parlando così: “Questo per il Milan significa dover rimodulare quelle che erano le priorità per il ruolo d centrocampista, ma non si perderanno d’animo. Come si è ridisegnato per il discorso difensore lo farà anche per il centrocampista, dando per scontato che Renato Sanches era un obiettivo e non c’è dubbio, ma il ritorno di Pobega e l’arrivo di Adli lasciano, almeno a livello numerico, il Milan più tranquillo a centrocampo piuttosto che in difesa. Poi chiaramente i rossoneri vorranno aumentare ancora di più la qualità in mezzo al campo.“

