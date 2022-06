L’agente di Hincapie conferma l’interessa del Milan verso il suo assistito, queste le parole dell’agente Serra.

Sfumato Botman, l’interesse del Milan per un investimento in difesa cresce comunque. Stiamo parlando in questo caso di Piero Hincapie centrale sinistro che può giocare anche largo sulla sinistra. Un giocatore con queste qualità stiamo parlando di un calciatore in totale ascesa e con un costo non inferiore a 30 milioni di euro.

Mauro Serra agente del difensore, parla così a stopandgoal.com: “Piero è molto felice in questo momento al Bayer Leverkusen ed in generale in Germania. Posso confermare di un’interesse del Milan per lui, ma al momento si sta parlando col Bayer per capire semplicemente come continuare a crescere insieme.” Vedremo se il calciatore si lascerà sedurre dalle lusinghe rossonere o deciderà di rinnovare con la squadra tedesca. Di certo c’è già l’ammissione di un contatto per il calciatore difensivo.

