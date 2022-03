I rossoneri hanno le idee chiare sui rinforzi da regalare a Pioli per la prossima stagione.

Da Berardi fino a Jonathan David. Il mercato del Milan entra nel vivo e, come riportato da Tuttosport, tutto passa da almeno un paio di situazioni. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic e Junior Messias. Il campione svedese potrebbe salutare il Milan a fine stagione: al suo posto servirebbe un rinforzo di livello internazionale. In questo senso l’attaccante del Lille fa al caso dei rossoneri, che devono però superare la concorrenza di diversi club europei.

L’ex esterno d’attacco del Crotone non è certo di una permanenza a Milanello. In caso di riscatto il Crotone incasserebbe dal Milan circa 5 milioni di euro. I rossoneri stanno valutando la sua stagione e i prossimi impegni aiuteranno a chiarire il quadro della situazione. Domenico Berardi del Sassuolo è il nome giusto per prendere il posto del calciatore brasiliano.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG