L’attaccante francese torna in orbita nerazzurra dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate.

Le difficoltà dell’attacco interista spingono la società nuovamente sul mercato. Lukaku non è stato sostituito adeguatamente e il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. Secondo Tuttosport il ds dell’Inter Piero Ausilio non avrebbe mai smesso di pensare a Marcus Thuram, che la scorsa estate, se non si fosse rotto il legamento collaterale mediale del ginocchio destro, sarebbe molto probabilmente arrivato al posto di Correa.

Il figlio d’arte ha caratteristiche che mancano all’Inter: in primis velocità e attacco della profondità. Una via che i nerazzurri vogliono percorrere, facilitati dai costi dell’operazione. Il Borussia Mönchengladbach potrebbe intavolare una trattativa con l’Inter per una cifra intorno ai 20 milioni, ben distanti dai 45 richiesti la scorsa estate. La regia di Raiola, che assiste anche de Vrij, potrebbe risultare un fattore decisivo.

