Il forte difensore dell’Inter ha iniziato i colloqui con la società per prolungare il proprio contratto.

È sicuramente tra le poche certezze di questa Inter in crisi di identità. Milan Skriniar vuole l’Inter e la società farà di tutto per trovare un accordo per il rinnovo che accontenti entrambe le parti. Come riportato da Calciomercato.com, le sirene del Tottenham sono il passato e niente può scalfire il suo desiderio di diventare un simbolo del club campione d’Italia.

Skriniar ha fatto un patto con l’Inter e lo vedremo con la maglia nerazzurra anche nelle prossime stagioni. In palio ci sarebbe addirittura la fascia di capitano, da contendere a un altro leader della squadra, Nicolò Barella. Intanto le prestazioni del difensore slovacco stanno convincendo l’Inter ad accelerare sul fronte rinnovo di contratto.

