Il laterale mancino del Genoa piace molto alle big della Serie A.

Nonostante sia uscito per infortunio nell’ultimo faccia a faccia tra Genoa e Inter, Andrea Cambiaso aveva già convinto la dirigenza a puntare su di lui. Ora secondo Calciomercato.com, gli estimatori sono cresciuti e un po’ tutte le big di Serie A hanno chiesto informazioni sull’esterno rossoblù.

L’idea dell’Inter è quella di fare un’offerta al Genoa per la prossima stagione. L’arrivo di Gosens copre le spalle a Perisic ma i nerazzurri vogliono regalarsi un’alternativa ai titolari e monitorano attentamente la crescita del calciatore ligure. Non c’è solo l’Inter però sul giocatore. Nelle ultime ore anche il Napoli avrebbe sondato il terreno, avendo individuato in quella zona di campo una lacuna da colmare al più presto.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG