Il brasiliano ha respinto l’assalto del Paris Saint Germain ed è pronto a ricevere un consistente aumento di stipendio.

La volontà di Vinicius Junior è piuttosto chiara “Voglio continuare a giocare nel miglior club del mondo” ha dichiarato; non c’è margine di manovra dunque per il Paris Saint Germain che deve arrendersi. Il suo rinnovo non è ancora fatto, c’è una piccola distanza sulla data di scadenza del nuovo contratto che rallenta i tempi della fumata bianca; lo riportano i media spagnoli.

Champions League

L’attaccante vorrebbe firmare fino al 2026 o al massimo 2027 mentre il club desidererebbe ancora un anno in più. Per quanto riguarda le cifre, la clausola rescissoria tal da 350 milioni ad 1 miliardo di euro mentre il suo stipendio dovrebbe toccare i 10 milioni annui più bonus.

