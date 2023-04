Il Real Madrid vuole Kylian Mbappé e Kylian Mbappé vuole il Real Madrid. Il matrimonio si farà, ma a paramento zero

Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, Florentino Perez non vorrebbe spendere un patrimonio per acquistare l’attaccante francese e quindi potrebbe aspettare due stagioni (il contratto del francese scade il 30 giugno 2025) per ingaggiare Mbappé a parametro zero.

