Il giornalista Nicola Binda sottolinea anche l’esistenza di un paradosso legato al baby prodigio.

Milan News ha intervistato Nicola Binda per un parere sulle difficoltà del Milan Futuro. “È una cosa nuova e quindi è normale che ci sia un impatto complicato, non è detto che da zero si arrivi subito a cento e fa tutto parte di un percorso di crescita”.

“La sensazione che abbiano un po’ snobbato la categoria. Certo il Milan non è che deve competere per qualcosa, l’interesse è far crescere i propri giocatori. Però obiettivamente la sensazione è che abbiano un po’ sottovalutato il campionato, non hanno fatto i conti con la categoria che li aspettava. Se arrivano pochi risultati è perché hanno mandato in campo dei prospetti interessanti ma con il solo intento di metterli in campo e basta, facendoli maturare. Quando hai degli avversari comunque che preparano queste sfide per prendere punti importanti“.

Il paragone

“È come paragonare una banana da laboratorio e una banana staccata da una pianta. Il Milan Futuro è un laboratorio, una serra artificiale. Ed è normale che sia un progetto lontano da quello che ha una normale squadra di Serie C, che ha il classico direttore sportivo e l’allenatore esperto. La gestione dello spogliatoio richiede esperienza e queste cose al Milan non ci sono. È una coltivazione scientifica di talenti e non c’è niente di quello che è l’aspetto pratico del calcio di una volta”.

Daniele Bonera

Il rendimento di Camarda

“Il Milan sa benissimo di avere una pepita d’oro e cerca di farlo rendere al meglio delle sue possibilità. Non sono sprovveduti, tutt’altro: fanno una gestione opportuna. Trovo paradossale che abbia più disinvoltura in prima squadra, dove segna un gol in Champions poi annullato, che in Serie C dove non gliela fanno ‘strusciare’. Cosa significa Certamente non che i difensori di Serie C siano superiori, ma che preparano per tutta la settimana la partita per fermarlo, essendo lui il pericolo numero uno”.

