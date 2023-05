I nerazzurri sembrano essere arrivati al top della forma nel momento decisivo della stagione.

L’Inter si prepara ad affrontare il derby di andata con una consapevolezza tutta nuova: la gara di mercoledì è solo la prima di una serie di match tutti decisivi o quasi. La Gazzetta dello Sport sottolinea come i goal degli attaccanti abbiano fatto saltare il banco nelle ultime gare.

esultanza gol Romelu Lukaku

Dalla partita di Empoli in poi i nerazzurri hanno segnato 14 reti di cui 10 degli attaccanti: manca all’appello solo Correa che però ha segnato in Champions contro il Benfica. Inzaghi quindi può gioire, d’altronde la sua squadra ha sempre creato occasioni ma difficilmente le cancerizzava in passato. Un’altra arma non indifferente sono i goal e gli assist degli esterni, in questo spiccano Dimarco e Gosens; il primo è addirittura da solo a quota 6+6.

