I rossoneri rischiano seriamente di dover fare a meno del loro uomo più rappresentativo almeno per l’andata delle semifinali.

Il Milan ha vinto sabato 2-0 la Lazio poco prima che l’Inter facesse lo stesso contro la Roma. I rossoneri però all’11’ del primo tempo sono stati costretti a sostituire Rafael Leao per un infortunio muscolare; ieri il portoghese si è sottoposto agli esami strumentali che hanno mostrato l’esistenza di un’elongazione all’adduttore.

Rafael Leao Supercoppa Italiana

Si tratta di una lesione, seppur molto piccola, che ne rende molto difficile il recupero per Milan-Inter di mercoledì sera. Come riporta Sky Sport l’attaccante esterno oggi ha svolto terapie: improbabile che lo staff di Pioli scelga di rischiarlo, più probabile che venga convocato per il match di campionato contro lo Spezia oppure direttamente per il derby di ritorno del 16 maggio. Informazioni più accurate arriveranno dopo l’allenamento a Milanello di domani.

L’articolo Milan: solo terapie per Leao ma era previsto, difficile un suo recupero per mercoledì proviene da Notizie Inter.

