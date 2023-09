Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato del suo rapporto con Rocco Commisso a margine della conferenza stampa di “Corri la Vita”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato del suo rapporto con Rocco Commisso a margine della conferenza stampa di “Corri la Vita”.

PAROLE – «Il parcheggio scambiatore della tramvia a Bagno a Ripoli sarà anche utilizzabile dalla Fiorentina, come abbiamo sempre detto. La società? Siamo stati a cena insieme in occasione del Torrino. Per me è stato un onore ed un piacere sedermi tra il patron Commisso ed il mister Italiano, perché gli ho sentiti anche dialogare di obiettivi sportivi. Ovviamente non vi posso dire niente, ma il rapporto con Commisso è eccellente e faremo belle cose, anche nell’interesse del Viola Park oltre che delle infrastrutture, perché martedì prossimo daremo il via al progetto tramvia che interessa ai tifosi e non solo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG