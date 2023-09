L’ex centravanti Giampaolo Pazzini ha analizzato il mercato delle due milanesi ed il possibile andamento del derby di sabato.

Giampaolo Pazzini a DAZN ha detto la sua su Inter-Milan. “Si vede chiaramente che Inter e Milan abbiano questa grande voglia di riscattare una stagione, quella scorsa, vissuta all’ombra di un super Napoli. Mi hanno colpito, in particolare, due aspetti: gli zero gol subiti dall’Inter e la prova di forza del Milan in casa della Roma. Entrambe saranno assolute protagoniste fino alla fine. Tempo al tempo, è presto per sbilanciarsi. Fare a meno di Romelu e, soprattutto, Dzeko non sarà semplice: il primo è stato decisivo nella parte finale della stagione, il secondo non ha mai deluso”.

Marcus Thuram

“Per sopperire a queste due partenze tutti gli altri, e mi riferisco a Thuram, Arnautovic e Sanchez, dovranno dividersi i gol di chi non c’è più. Thuram si è sbloccato anche con la Nazionale francese, il momento è favorevole. Forse in qualche occasione non è stato lucidissimo davanti alla porta e avrebbe potuto segnare qualche gol in più, ma il ‘materiale’ c’è: si muove bene, si mette a disposizione della squadra, è capace di sacrificarsi e fa le cose semplici. Ho fiducia che possa lasciare il segno. Lautaro Martinez è uno dei cinque migliori attaccanti al mondo, zero dubbi. E sa qual è stato lo step decisivo? In passato, quando non segnava, tendeva a ‘sparire’ dalla partita. Da un anno e mezzo è fondamentale anche quando non fa gol grazie a un atteggiamento perfetto. È nel pieno della maturità calcistica e indossa la fascia da capitano: come potremmo non considerarlo un top assoluto? Giocatori decisivi? Parlo di reparti e vado sul centrocampo: Mkhitaryan-Loftus-Cheek, Barella-Reijnders, sulle fasce la solita sfida Dumfries-Hernandez… I duelli lì in mezzo saranno decisivi”.

L’articolo Pazzini: “Mi hanno colpito gli 0 goal subiti dall’Inter, Thuram può lasciare il segno, Lautaro è uno dei primi 5 al mondo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG