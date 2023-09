L’esterno dell’Inter Cuadrado recuperato per il derby contro il Milan? Potrebbe andare in panchina

Come riportato da Sky Sport, Juan Cuadrado, dopo gli impegni con la sua Colombia, oggi ha lavorato a parte verso Inter-Milan.

Allenamento personalizzato per l’esterno ex Juventus, che andrà gestito da Inzaghi: dovrebbe comunque accomodarsi in panchina nel derby.

L’articolo Cuadrado, allenamento personalizzato: novità in vista del derby? proviene da Inter News 24.

