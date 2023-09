I nerazzurri continuano a preparare la sfida ai rossoneri e oggi ad Appiano Gentile mancava solo il Ninho Maravilla.

L’Inter è concentrata unicamente sul derby di sabato pomeriggio contro il Milan: Inzaghi oggi ha riaccolto tutti i sudamericani tranne uno. Il gruppo è quindi al completo, manca solo Alexis Sanchez che, come riporta Sky Sport, non è ancora atterrato in Italia per colpa di qualche ritardo dei voli; c’è quindi da capire se il cileno riuscirà ad allenarsi oggi pomeriggio in solitaria o si unirà domani al resto del gruppo.

Francesco Acerbi

L’Inter può sorridere perché Lautaro Martinez ha giocato solamente 5 minuti dell’ultima partita in nazionale, il Ninho Maravilla è stato in campo per 90 minuti e deve solo migliorare la condizione fisica; unica leggera preoccupazione è la tendinite di Cuadrado che andrà monitorata nei prossimi giorni. Acerbi e Sensi sono recuperati e l’italiano, a dispetto di quanto detto giorni fa, può sperare gli giocare titolare nel derby: il ballottaggio con De Vrij è vivo più che mai nonostante l’ottimo momento dell’olandese. Per il resto la formazione titolare sarà quella ammirata nelle prime 3 giornate di Serie A; a partire da mercoledì in Champions League ci sarà sicuramente del turnover.

