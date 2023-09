Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese interessato all’acquisto dell’Inter, ha parlato così soffermandosi sul possibile acquisto dei nerazzurri

Zilliacus ha stuzzicato la fantasia dei tifosi dell‘Inter con queste parole:

«Negli anni ’50, tre scandinavi, soprannominati Gre-No-Li dai media, guidarono il Milan verso un enorme successo. Ci sono tre giovani e bravissimi scandinavi che potrebbero fare altrettanto per l’Inter. Il 23enne norvegese Erling Haaland, il 20enne danese Rasmus Hojlund e il 22enne finlandese Daniel Håkans formerebbero un formidabile trio offensivo. E sì, lo so che alcuni diranno Ha-Ha-Ha ma non diamoci fastidio»

