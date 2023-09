Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano, ha parlato del possibile nuovo stadio dell’Inter nel suo comune

Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano, ha parlato del possibile nuovo stadio dell’Inter sul canale Youtube di Diego Ligorio.

PAROLE – «Parlo da tifoso, a titolo personale, io credo che Milan e Inter stiano perfezionando un pacchetto per rendere le due squadre appetibili, questo non può prescindere da un progetto di uno stadio. Può essere pensato tutto in funzione di una futura vendita. Per quanto riguarda l’Inter, se Suning riuscisse a rifinanziare il debito, magari potrebbe rischiare di rimanere, fare lo stadio, e poi rivendere la società con costi differenti da quelli attuali. Se non definisci prima la tua posizione con Oaktree… Lo stadio è veramente un introito importante. Da quello che so, per San Siro, le distanze sui costi sono importanti. Io sono innamorato di San Siro, per me è il tempio del calcio italiano. Ma è vero anche che hanno tirato giù il Wembley, il Maracanà e il Bernabeu. Fanno tutto nelle grandi città d’Europa, a Milano si blocca la costruzione di uno stadio più funzionale e all’avanguardia. San Siro è stata la storia, ma ribadisco: gli altri che ho citato non penso ne abbiano una inferiore. Fino al 2026 comunque ora è intoccabile, si sono già persi tanti anni. Da tifoso, mi auguro lo facciano a Rozzano, ma le variabili sono ancora tante. Ogni volta fa 70mila persone San Siro con Inter e Milan, non si può fare da 30mila, con tutto rispetto. Entrambe ora sono orientate a farlo da circa 70 se le senti».

