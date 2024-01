Le parole di Sergej Jakirovic, allenatore della Dinamo Zagabria, sul possibile ritorno di Josip Brekalo dalla Fiorentina

Sergej Jakirovic, allenatore della Dinamo Zagabria, ha svelato in conferenza stampa una clamorosa trattativa di mercato con la Fiorentina per il ritorno di Josip Brekalo.

PAROLE – «Brekalo? Non mi voglio nascondere, è un giocatore che mi piace. Stiamo trattando con la Fiorentina per arrivare ad un accordo. Il ragazzo non vede l’ora di giocare per me e io lo stimo molto, come giocatore e come professionista. Vedrermo cosa riusciremo a fare».

