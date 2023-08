I granata vogliono nuovamente l’esterno, già in prestito nella scorsa stagione, ma ora serve che lo comprino.

L’Inter da mesi cerca una destinazione per Valentino Lazaro, esterno austriaco voluto (e praticamente mai utilizzato) da Conte capace di giocare su entrambe le fasce. Dopo tanti prestiti fallimentari, l’anno scorso a Torino l’austriaco riesce a fare discretamente bene anche se non abbastanza da essere riscattato per 6 milioni a fine stagione.

Ivan Juric

Non rientra nel progetto dell’Inter con cui ha un contratto in scadenza nel 2024: ciò vuol dire che non può andare via in prestito, serve una cessione a titolo definitivo. I nerazzurri rischiano di perderlo a zero a fine stagione e quindi ora non possono chiedere grosse cifre: secondo Tuttosport l’affare si può chiudere per 3/4 milioni cifra che il Torino può sborsare.

Il Torino fa sul serio per Lazaro ma l'offerta è al ribasso

