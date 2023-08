Giovanni Fabbian sta per lasciare l’Inter: tre squadre si contendono il centrocampista, Frosinone, Genoa e Bologna

Giovanni Fabbian resta tra i possibili partenti in casa Inter. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro col Frosinone nella sede dei nerazzurri. Il club gialloblù non ha però trovato l’intesa definitiva per chiudere l’affare in prestito secco. Il motivo? La ferma volontà del Bologna di chiudere per il centrocampista.

Come riferisce Sky Sport, il club di Saputo ha intenzione di piombare sulla mezzala classe 2003, acquistandolo a titolo definitivo per poi proporre ai nerazzurri un’opzione per il contro-riscatto (stessa formula con cui si era trovato l’accordo con l’Udinese, salvo poi mandare tutto all’aria a causa di Samardzic).

L’articolo Fabbian Inter, manca l’accordo col Frosinone: resta in corsa il Bologna proviene da Inter News 24.

