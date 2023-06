Il laterale austriaco tornerà nel club nerazzurro con cui è sotto contratto fino al 2024.

Il sito di Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato del Torino dando per certo il mancato riscatto di Valentino Lazaro. “Per quanto riguarda il mercato, le idee dei granata sono chiare. La priorità verrà data a miglioramenti sulle fasce e sulla trequarti, compatibilmente con le risorse del club”.

stadio Olimpico Grande Torino

“Ola Aina e Lazaro lasceranno Torino; chi invece i granata proveranno a trattenere sono Vlasic e Miranchuk. Attualmente, per acquistare a titolo definitivo i due servirebbero rispettivamente 13 e 9,5 milioni di euro. Il Torino proverà a trattare con West Ham e Atalanta sul prezzo del cartellino per tenerli in granata”.

