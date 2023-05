Iling-Junior cuore Juve: «Mai smettere di crederci». Il messaggio dell’esterno inglese dopo Siviglia – FOTO

Iling-Junior anche contro il Siviglia è riuscito a dare una svolta alla Juve entrando in campo a gara in corso e dimostrando ancora una volta di essere un giocatore in grado di spaccare le partite con la sua velocità e i suoi strappi.

Il giovane esterno inglese, via Instagram, ha pubblicato un messaggio dopo il pareggio maturato all’ultimo minuto grazie al gol di Gatti.

ILING-JUNIOR – «Mai smettere di crederci».

