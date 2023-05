Allegri via dalla Juve con Giuntoli? Costi: «Farebbero la fortuna l’uno dell’altro». Le parole in esclusiva

Allegri andrà via se Giuntoli approderà alla Juve? Costi, ex collaboratore del dirigente del Napoli, ha detto la sua in esclusiva a Juventusnews24.

ALLEGRI CON GIUNTOLI – «Lui si trova bene con tutti. Fare l’allenatore è un mestiere complicatissimo, non ci si immagina nemmeno quante pressioni ci siano. La bravura di Giuntoli è che è una spalla importantissima, incoraggia, dà forza e sicurezza e ha i coglioni di esporsre le proprie idee se il tecnico ha bisogno di un consiglio. Allegri non lo conosco, ma sono sicuro che lavorare insieme sarebbe una fortuna per entrambi».

